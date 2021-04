„Bossnapping“ bei Renault in Frankreich : Wütende Mitarbeiter halten Werkschefs in der Bretagne fest

Wütende Mitarbeiter halten Werkschefs in der Bretagne fest

„Bossnapping“ bei Renault in Frankreich

Paris Mitarbeiter eines Renault-Werks in der Bretagne haben über mehrere Stunden zahlreiche Manager festgehalten, um sie vom Verkauf der Fabrik zu überzeugen. Rund hundert der 350 Mitarbeiter hatten das Werk am Dienstagmorgen besetzt.

In Frankreich hat erneut ein Fall von "Bossnapping" für Aufmerksamkeit gesorgt: Wütende Mitarbeiter eines Renault-Werks in dem bretonischen Ort Caudan hielten einen Tag lang Manager des Autokonzerns fest, um gegen den geplanten Verkauf der Fabrik zu protestieren. Sie werfen Renault "Verrat" vor. Inzwischen sind die Manager wieder frei, wie die Gewerkschaft CGT am Mittwoch bestätigte.