Wüstensand aus Afrika : Sahara-Staub erreicht auch Deutschland

Große Teile Südeuropas sind bereits von dem spektakulären Wetterphänomen betroffen. Nun erreicht der Sahara-Staub auch Deutschland. Der Wüstensand, der sich derzeit über Europa ausbreitet, liefert auch spektakuläre Bilder.

Von Gibraltar aus wurde Spanien auf einer weitreichenden Fläche am Montag mit Sand aus der Sahara bedeckt. Straßen, Gehwege und Dächer waren von einer dünnen Staubschicht überzogen. An einigen Orten leuchtete der Himmel in Rot und Orange, die Sicht war zeitweise stark eingeschränkt. Besonders betroffen waren die Städte Almeria, Alicante, Cartagena, Madrid und Valencia .

Wüstensand erreicht auch Deutschland

In der Folge trugen Winde den Sahara-Staub auch nach Deutschland. Am Mittwoch drang er in den Nordwesten vor und auch im Saarland und in Rheinland-Pfalz sollte der Staub den frühlingshaften Tag etwas trüben. In Baden-Württemberg und Bayern wurde das Phänomen ebenfalls beobachtet, etwa in Reutlingen, wo ein Twitter-Nutzer am Mittwochmittag ein Bild vom Himmel über der Stadt hochlädt.