In seiner Serie „Those Who Stay Will Be Champions“ begleitet der Dokumentarfotograf Chris Donovan Sportler des Baketball-Teams Flint Jaguars in der amerikanischen Stadt Flint, Michigan. Flint gilt als strukturschwache Stadt mit einem hohen Anteil an Geringverdienern und Arbeitslosen. In letzter Zeit steht Flint vor allem durch sein verseuchtes Trinkwasser in der Presse. Mit der Serie gewann Donovan den Preis für die beste Serie in der Kategorie Sport. Das Foto zeigt Jaguars junior Dion Brown mit seiner Freundin Lakenya Thomas bei einem Basketballspiel.