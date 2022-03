World Press Photo 2022 : Bilder von Waldbränden und Ukraine-Krise gewinnen

Amsterdam Mehr als 4000 Fotografen haben knapp 65.000 Fotos beim Wettbewerb World Press Photo eingereicht. Nun stehen die Gewinner fest. Ausgezeichnet wurden unter anderem Aufnahmen von verheerenden Waldbränden und aus der Krise in der Ukraine.

Das teilte die Jury am Donnerstag in Amsterdam mit. Die Auswahl erfolgte erstmals nach neuen Regeln: Die Preise wurden für Regionen vergeben.

Eine regionale und eine globale Jury entschied über die besten Presse-Fotos in sechs Regionen in mehreren Kategorien. Aus den regionalen Gewinnern werden die globalen Sieger bestimmt. Diese werden am 7. April bekanntgegeben. Mehr als 4000 Fotografen aus 130 Ländern hatten sich mit insgesamt knapp 65.000 Fotos beteiligt.