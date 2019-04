An der US-Grenze aufgenommen : Bild von weinendem Mädchen ist Pressefoto des Jahres

"Crying Girl on the Border" - Ein weinendes Mädchen an der US-Grenze ist das Weltpresse-Foto des Jahres. Foto: AP/John Moore / Getty Images

Amsterdam Ein Bild des US-Fotografen John Moore ist das Weltpresse-Foto des Jahres. Es zeigt ein weinendes Flüchtlingskind an der Grenze der USA zu Mexiko. Eine Ausstellung aller ausgezeichneten Fotos wird in zahlreichen Ländern zu sehen sein.

Das Foto eines weinenden Flüchtlingskindes an der Grenze der USA ist das Weltpresse-Foto des Jahres 2018. US-Fotograf John Moore gewann damit den renommierten „World Press Photo“-Wettbewerb, wie die Jury am Donnerstagabend in Amsterdam bekannt gab. Moore hatte die Szene im US-Staat Texas im Juni 2018 festgehalten: Eine junge Frau aus Honduras, die in den USA Asyl beantragen wollte, war gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter an der Grenze aufgegriffen worden. Während das Mädchen weinte, wurde die Mutter durchsucht.