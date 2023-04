Internationaler Preis „World Press Photo“ – das sind die Gewinnerfotos

Evgeniy Maloletka gewann außerdem den „Europe Stories Award“ beim „World Press Photo“. Das Bild zeigt Janna Goma (r.) mit ihrer Familie in einem Bunker in Mariupol am 6. März 2022. Das Foto ist Teil der Bilderserie „The Siege of Mariupol“ (deutsch: „Die Belagerung von Mariupol“). Wir zeigen zwei weitere Motive aus dieser Reihe.