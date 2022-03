Beste Story:

Einwanderer in den Vereinigten Staaten machen landesweit 37 Prozent der Arbeitskräfte in der Fleischindustrie aus. Während der Corona-Pandemie gab es keine Schließung der Fleischfabriken, da sie als systemrelevanter Branche galten. Eine Studie ergab, das Fleischarbeiter in Bezug auf COVID-19 die am stärksten betroffene und am geringsten geschützte Gruppe von Arbeitnehmern in den USA ist. Der Fotograf Ismail Ferdous startete 2020 sein Projekt „The People Who Feed the United States“ und machte mit seinen Fotos die Menschen sichtbar, die hinter der der Kulisse der riesigen Lebensmittelindustrie beschäftigt sind.

Auf dem Bild sieht man José mit seiner Schwester, nachdem er sich in einer Fleischverpackungsfabrik mit Covid ansteckte und anschließend fünf Monate lang mit einem Beatmungsgerät im Krankenhaus verbrachte. Als diese Aufnahmen entstanden, benötigte Jose weiterhin eine Sauerstoffflasche.