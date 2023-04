Freiwillig in Auschwitz Der vielleicht mutigste Mensch aller Zeiten

Pilecki wird 1901 geboren, in eine katholische Familie mit stolzer Tradition des Einsatzes für ein freies Polen, trotz Enteignung durch den Zar und Strafverbannung nach Sibirien. Als Kind liest ihm seine Mutter patriotisch-romantische Gedichte vor. Er engagiert sich in der verbotenen Pfadfinder-Bewegung und spielt im Garten Verteidigung gegen Angriffskriege: „Nesseln standen für die Deutschen, gelbe Blumen für die Tataren. Mit einem Holzschwert stieß ich durch die feindlichen Linien, um meine eigenen Truppen zu retten.“ Als Jugendlicher kämpft er für die polnische Republik. Ein Kunststudium muss der begabte Dichter und Maler aus finanziellen Gründen abbrechen. Stattdessen modernisiert er den familieneigenen Großbauernhof in Sukurcze nahe Lida im heutigen Belarus. Er heiratet die Grundschullehrerin Maria und bekommt mit ihr zwei Kinder, Andrzej und Zofia. Nebenbei baut eine Kavallerie-Einheit auf und wird Chef der örtlichen Feuerwehr. Ein Anpacker. Und Menschenfreund. Als Hitler und Stalin Polen 1939 unter sich aufteilen, geht er in den Widerstand, in eine von zunächst diversen Splittergruppen. „Warum vertrauen Sie mir?“, fragt ihn ein Mann, den er anwerben will. Pilecki antwortet: „Mein lieber Junge, du musst den Menschen vertrauen“.