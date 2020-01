Gut gelaunte Polizisten : Beamte stoppen Wurst-Mobil in Wisconsin - und machen sich anschließend auf Twitter mit Wurstwitzen lustig

Wisconsin In Wisconsin nahmen Polizisten ein Verkehrsdelikt auf - bei einem Werbefahrzeug für Wurst. Ein mit allerlei Wurst-Witzen gespickter Tweet nach dem Einsatz, bei dem es die Beamten bei einer Verwarnung beließen, sorgt im Netz für Begeisterung.

Offenbar waren die Beamten ziemlich gut gelaunt, also sie am Dienstag ein Verkehrsdelikt aufnahmen, den der Fahrer eines Werbefahrzeugs für Wurst begangen hatte. Dieser hatte nicht den Mindestabstand zu am Straßenrand parkenden Fahrzeugen eingehalten. Die Polizei winkte das rund 8,20 Meter lange Fahrzeug aus dem Verkehr - und machten sich nach dem „Einsatz“ auf Twitter mit ihren besten Wortspielen zum Thema Wurst über den Vorfall lustig. Dem Fahrer des „Wienermobils“ sprachen sie lediglich eine Verwarnung aus, merkten in ihrem Tweet aber an, dass „Verkehrsdelikte nicht wurst“ seien. Der lustige Text kam bei den Usern gut an.