Feuerwehrmann gestorben Wintersturm legt Teile der USA lahm – Blizzard-Warnung für Kalifornien

Am Freitag werde der „ungewöhnlich kalte und langsam verlaufende Wintersturm“ sehr starken Schneefall und Winde in den Bundesstaat Kalifornien bringen, teilte der Wetterdienst mit. Erstmals seit Jahrzehnten gilt für Teile des Bundesstaats eine Blizzard-Warnung. Die Meteorologen warnten auch vor Überschwemmungen im Süden Kaliforniens. In anderen Regionen würden der heftige Schneefall und die eisigen Winde allmählich nachlassen. Die „rekordverdächtige Wärme“ im Osten des Landes sei nun auch vorbei - die Temperaturen blieben aber über der Norm.