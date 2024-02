Rekord-Windgeschwindigkeit Wintersturm „Ingunn“ verursacht Schäden in Norwegen

Mancherorts in dem skandinavischen Land fiel am Donnerstag auch der Schulunterricht aus, ebenso entfielen zahlreiche Züge, Flüge und Fähren. Im nordnorwegischen Tromsø mussten nach Angaben des Rundfunksenders NRK rund 100 Flugpassagiere die Nacht am Flughafen verbringen. Tausende Verbraucher in verschiedenen Landesteilen mussten demnach außerdem vorübergehend ohne Strom auskommen. Mehrere wichtige Straßen wurden gesperrt.