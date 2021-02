Wintersturm in Texas : Sechs Menschen sterben bei Massenkarambolage mit 130 Fahrzeugen

Fort Worth Nicht nur in Deutschland hat der Winter für Chaos und Unfälle auf den Straßen gesorgt. In Texas hat gefrierender Regen auf einer Schnellstraße zu einer katastrophalen Massenkarambolage mit mehr als 130 Fahrzeugen geführt. Sechs Menschen verloren ihr Leben.

Das Unglück geschah bei Fort Worth. Dutzende weitere Personen wurden verletzt. An der Massenkarambolage waren Sattelauflieger, Lastwagen und Autos beteiligt. Sie krachten in- und teils aufeinander. Mehrere Personen habe man aus ihren Wagen herausschneiden müssen, sagte der Feuerwehrchef von Fort Worth, Jim Davis.

Zu dem Unfall kam es um 6 Uhr morgens (Ortszeit), viele betroffenen Personen waren den Angaben nach selbst Mitarbeiter von Pflegediensten oder Krankenhauspersonal. „Wir haben eine Menge Leute gesehen, die Opfer dieses Unfalls waren, und Kittel trugen und Krankenhausausweise bei sich hatten ... in einigen Fällen kannten unsere Mitarbeiter die Leute“, so der Sprecher von MedStar. Die Straße sei so eisig gewesen, dass mehrere Ersthelfer am Unfallort gestürzt seien.