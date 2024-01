Rekordtemperaturen 41,6 Grad unter Null - Schweden und Finnland frieren

Im benachbarten Finnland wurde die Rekordtemperatur des aktuellen Winters in der nordwestlichen Stadt Ylivieska erzielt. Dort herrschten minus 37,8 Grad Celsius. In der Hauptstadt Helsinki sollten sich die Temperaturen in dieser Woche zwischen minus 15 und minus 20 Grad Celsius bewegen. Das finnische Wetteramt sagte voraus, dass in Teilen des Landes wahrscheinlich mehr als minus 40 Grad Celsius erreicht würden.