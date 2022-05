Bekanntes Wahrzeichen : Wiener Riesenrad wird 125 Jahre alt - und hat schon einige Stars transportiert

Das Wahrzeichen Wiens wird 125 Jahre alt: Das Riesenrad im Prater. Foto: picture-alliance/ dpa/epa apa Herbert Pfarrhofer

Wien Es ist das letzte der großen Riesenräder, die Ende des 19. Jahrhunderts gebaut wurden: In diesem Sommer wird das Wiener Riesenrad ist 125 Jahre alt. Es hat schon einiges auf dem Buckel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martin Rolshausen

Sisi! Natürlich war Sisi da, als das große Rad begann, sich zur Freude der Menschen zu drehen. Errichtet wurde es zwar zur Ehre ihres Mannes. Aber wem fällt heute noch etwas zu Kaiser Franz Josef I. ein? Außer vielleicht, dass ihn Romy Schneider in den Filmen, in denen aus Sisi Sissi wurde, „Franzl“ genannt hat. „Natürlich“, heißt es im Kassenfoyer des Wiener Riesenrads, war die Kaiserin dabei, als der Monarch am 3. Juli 1897 in den Prater kam, um dieses Bauwerk, errichtet zur Feier seines 50. Thronjubiläums, seiner Bestimmung zu übergeben. Die kaiserliche Feierlaune sei ein willkommener Anlass gewesen, das Riesenrad zu bauen, sagt Dorothea Lamac, aber nicht der einzige Grund. Der Prater, der sich vom kaiserlichen Jagdrevier in der Stadt zum Park und dann auch zum Vergnügungsviertel entwickelt hatte, erklärt die Frau, der das Riesenrad gehört, habe dringend eine neue Attraktion gebraucht. Geplant, finanziert und gebaut wurde das Riesenrad von den englischen Ingenieuren Walter Basset und Harry Hitchins. Nach dem Österreicher Gabor Steiner, der die Idee hatte und das Grundstück pachtete, ist heute der Weg benannt, der zum Riesenrad führt.

Kaiser hin oder her, „das Riesenrad war immer in Privatbesitz“, betont Dorothea Lamac. Als ihr Großvater, der Wiener Rechtsanwalt Karl Lamac, das Riesenrad in den 50er Jahren kaufte, habe er es zweimal der Stadt Wien angeboten, versichert sie. „Er wollte sich nicht sagen lassen, dass er es der Stadt weggekauft hat. Die Stadt hatte damals aber kein Interesse“, erzählt sie. Und das, obwohl das Riesenrad eins der bekanntesten Wahrzeichen Wiens ist. Seit einigen Jahren ist das Riesenrad in ihrem Besitz, jeweils zehn Prozent der Anteile hat sie ihren Töchtern Nora und Teresa übertragen. Seit ihrer Kindheit sei immer klar gewesen: „Wir sind eine Anwaltsfamilie. Und uns gehört das Riesenrad. Wir durften das als Kinder niemandem sagen, aber dass es uns gehört, war immer ein gutes Gefühl und macht mich stolz.“ Das Riesenrad mit all den großen Gefühlen an die vierte Generation weitergeben zu können, sei wundervoll, sagt die Frau, die in diesem Jahr 63 Jahre alt wird und ihren Beruf als Anwältin schon eine Weile aufgegeben hat.

Auch wenn das Riesenrad, 64,75 Meter hoch und 430 Tonnen schwer, immer in Privatbesitz war, dreht sich mit ihm auch ein Teil der europäischen Geschichte. 1916, während des Ersten Weltkriegs, wurde der britische Eigentümer Walter Basset enteignet. Im selben Jahr starb der Kaiser – und mit ihm die Monarchie. 1918 musste Franz Josefs Nachfolger, Karl I., als letzter österreichischer Kaiser abdanken. Und fast wäre auch die Zeit des Riesenrads abgelaufen. Der Prager Kaufmann, der das Riesenrad ersteigert hatte, wollte es abreißen lassen. „Er wollte am Verkauf des Schrotts verdienen. Aber die Abtragungskosten waren so hoch, dass es dann doch nicht abgerissen worden ist“, weiß Dorothea Lamac.

Der Kaufmann aus Prag verpachtete das Riesenrad, wurde aber 1938 ebenfalls enteignet, als es wieder kriegerisch wurde in Europa: Die Nazis „arisierten“ das Unternehmen. Im selben Jahr wurde das Riesenrad unter Denkmalschutz gestellt. Ein Status, der im Zweiten Weltkrieg keine Bedeutung hatte. Das Riesenrad brannte nieder, als in der Nähe eine Bombe einschlug. Nach dem zweiten großen Krieg wurde das Riesenrad zum Symbol des Neuanfangs – mit nur noch 15 statt 30 Kabinen, weil die Statik gelitten hatte. „Schon 1947 wurde es wieder aufgebaut, weil der Wiener sein Riesenrad so geliebt hat“, sagt Lamac.

Als Graham Greene und Carol Reed im Oktober mit den Dreharbeiten zu ihrem Film „Der dritte Mann“ begannen, lagen große Teile Wiens noch in Trümmern. Das Riesenrad dreht sich aber schon wieder und diente als Kulisse für die „Kuckucksuhr-Rede“, in der Orson Welles als Harry Lime europäische Geschichte, nicht korrekt, was die Verortung der Kuckucksuhr angeht, so erklärt: „In Italien, in den 30 Jahren unter den Borgias, hat es nur Krieg gegeben, Terror, Mord und Blut. Aber dafür gab es Michelangelo, Leonardo da Vinci und die Renaissance. In der Schweiz herrschte brüderliche Liebe. 500 Jahre Demokratie und Frieden. Und was haben wir davon? Die Kuckucksuhr!“

„Der dritte Mann“ spielt für Lamac auch heute in der Werbung fürs weltweit älteste Riesenrad dieser Größe noch eine Rolle. Das Konterfei von Orson Welles ist über den Eingang zum Kassenfoyer gemalt. Und wer in der telefonischen Warteschleife des Unternehmens landet, hört die im Film von Anton Karas auf der Zither gespielte Filmmusik. Harry Lime ist allerdings nicht die einzige Filmlegende, die in der Vermarktung genutzt wird. 1987 spürte Timothy Dalton als James Bond im Wiener Prater den „Hauch des Todes“. Der Prater-Freizeitpark, in dem sich Bond bewegt, war da schon längst wieder eines der bekanntesten Amüsierviertel Europas und für die Österreicher ein Symbol für den neu entstandenen Wohlstand.

Wobei die Österreicher nicht den Hauptteil der jährlich rund 950.000 Riesenradbesucher stellen. Bei den deutschen Touristen ist das Riesenrad am beliebtesten, sagt Dorothea Lamac. Es folgen in der Besucherstatistik die Italiener, die Tschechen und Slowaken. „Wer nicht mit dem Riesenrad gefahren ist, der war nicht richtig in Wien“, behauptet Lamac. Für die Wiener sei das Riesenrad allerdings auch „eine Tradition, die bewegt“. Aber auch nur einmal im Leben: Zur Firmung drehe man mit den Kindern eine Runde in einem Riesenrad-Waggon.

„Waggon!“, betont Lamac, „das sind keine Gondeln, denn der Erbauer war Eisenbahner.“ Vor einigen Jahren wurden die Waggons erneuert, wieder mit den historisch korrekten sechs Fenstern an jeder Längsseite. Außerdem sind die Waggons nun klimatisiert. Man müsse den Kunden etwas bieten, erklärt Lamac. Dazu gehört, dass man die Waggons für ein romantisches Abendessen zu zweit und sogar für eine Übernachtung buchen kann. So eine Fahrt mit gemütlichen 2,7 Kilometern pro Stunde sei „großartig, eine Entschleunigung“, schwärmt Lamac. Mindestens einmal die Woche gönne sie sich das. Aber viele Besucherinnen und Besucher kommen eben nicht der Entschleunigung wegen in den Prater. Sie möge eigentlich keine solchen Fremdwörter, aber um neue Zielgruppen zu erreichen, habe man sich etwas überlegt, das für einen „Adrenalinkick“ sorgt, sagt die Chefin. Auf einer Glasplatte, die zwischen zwei Waggons eingehängt wurde, können Wagemutige eine Runde mit dem Riesenrad drehen – ohne Geländer, nur gesichert mit Bergsteiger-Geschirr, das an der Oberseite der Glasplattform eingeklinkt wird.