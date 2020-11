„Islamistisches Motiv“ : Viertes Todesopfer bei Terroranschlag in Wien

Foto: dpa/Georg Hochmuth

Wien Ein Terroranschlag erschüttert Österreichs Hauptstadt. Die Polizei bestätigte nun mindestens vier getötete Passanten, mehrere Menschen wurden verletzt. Österreichs Innenminister Karl Nehammer spricht von einem „islamistischen Motiv“.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Die Terrorattacke in Wien geht nach den Worten von Österreichs Innenminister Karl Nehammer auf das Konto mindestens eines islamistischen Terroristen. Der Attentäter sei ein Sympathisant der Terrormiliz IS gewesen, sagte Nehammer am Dienstagmorgen. Der Mann sei mit einem Sturmgewehr bewaffnet gewesen und habe außerdem als Attrappe einen Sprengstoffgürtel getragen. Er habe offenbar Panik verbreiten wollen.

Die Wohnung des Verdächtigen sei auf der Suche nach belastendem Material durchsucht worden, hieß es. 1000 Beamte seien in Wien im Einsatz. „Wir können derzeit nicht ausschließen, dass es noch andere Täter gibt“, sagte Nehammer. Die entsprechenden Ermittlungen liefen auf Hochtouren.

Nach Angaben des Innenministeriums sind in Wien vier Passanten gestorben – zwei Männer und zwei Frauen. Am Dienstagmorgen bestätigte Innenminister Karl Nehammer der Nachrichtenagentur APA das vierte Todesopfer. Dazu komme der von der Polizei erschossene Täter, hieß es am Dienstagmorgen. Die Polizei sprach außerdem von mindestens 15 zum Teil schwer verletzten Menschen. Aufgrund der weiteren polizeilichen Ermittlungen wurden die Bürger aufgerufen, die Innenstadt zu meiden.

Die Regierung hält angesichts des Anschlags in der Wiener Innenstadt um 9 Uhr - per Videokonferenz - einen Sonderministerrat ab. Um 10 Uhr wendet sich Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in einer Rede an die Bevölkerung.

Um 12 Uhr empfangen Kurz und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sowie die Fraktionschefs der Parlamentsparteien im Bundeskanzleramt zu einem Gespräch. Danach folgt eine gemeinsame Kranzniederlegung am Tatort, um der Opfer zu gedenken.

Bei dem Terrorangriff waren am Montagabend nahe einer Synagoge in einem Ausgehviertel zahlreiche Schüsse abgefeuert worden. „Wer einen von uns angreift, greift uns alle an“, sagte Nehammer. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz verurteilte den Angriff als „widerwärtigen Terroranschlag“.

Im Bereich der #InnnerenStadt kam es zu mehreren Schusswechseln. Es gibt mehrere verletzten Personen. Wir sind mit allen möglichen Kräften im Einsatz. Bitte meiden Sie alle öffentlichen Plätze im Stadtgebiet. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Nehammer appellierte aufgrund der Gefahrenlage an die Bürger in Wien, auch am Dienstag wenn irgend möglich zunächst zu Hause zu bleiben. Auch die Schüler müssten nicht zur Schule gehen, wenn sie oder die Eltern das nicht wollten.

Der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, kündigte an, dass die Kontrollen an den österreichischen Grenzen verstärkt würden. Innerhalb Wiens sollten nach seinen Angaben Straßensperren errichtet werden.

Einer der Tatverdächtigen war von der Polizei erschossen worden. Der Mann sei mit einer Langwaffe, aber auch mit einer Pistole und einer Machete ausgerüstet gewesen. Er war „sehr umfassend vorbereitet“, wie der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig erklärte. Offenbar trug er zudem eine Attrappe eines Sprengstoffgürtels.

„Es ist definitiv ein Terroranschlag“, sagte Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in der Nacht zum Dienstag dem Sender ORF. Er forderte die Bevölkerung auf, weiter an einem sicheren Ort zu bleiben und auf die Nachrichten zu achten. „Ob es möglich ist, morgen in der Früh ganz normal das öffentliche Leben aufzunehmen, das wird stark von der heutigen Nacht abhängen und ob es gelingt, die Verdächtigen zu fassen beziehungsweise auszuschalten“, sagte Kurz.

Per Twitter teilte die Wiener Polizei mit, die ersten Schüsse seien gegen 20 Uhr ausgehend von der Seitenstettengasse in der Wiener Innenstadt gefallen. Es gebe mehrere mit Gewehren bewaffnete Täter, derzeit gehe man von insgesamt sechs Tatorten aus.

Österreichs Ministerpräsident Sebastian Kurz kündigte auf Twitter an, das Heer werde ab sofort den Objektschutz in Wien übernehmen. Damit solle die Polizei sich ganz auf die Terrorismusbekämpfung konzentrieren können.

In der Wiener Innenstadt werden nach Angaben der Polizei zeitweise keine Haltestellen mehr vom öffentlichen Nahverkehr angefahren. „Bleiben Sie in Sicherheit, verlassen Sie öffentliche Orte umgehend“, twitterte die Polizei. Zudem wurde darum gebeten, keine Videos oder Fotos des Geschehens hochzuladen.

Noch am Abend kommentierten internationale Spitzenpolitiker unter anderem aus Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien das Geschehen und erklärten ihre Solidarität mit Österreich. Auch EU-Vertreter meldeten sich zu Wort.

Die Tat ereignet sich am letzten Tag, bevor in Österreich wegen der Coronavirus-Pandemie ein Lockdown mit nächtlichen Ausgangssperren verhängt wird. Augenzeugen berichteten, dass in der Wiener Innenstadt zum Zeitpunkt des Anschlags viele Menschen unterwegs waren oder in Lokalen oder Gastgärten gesessen hätten.

(Reuters/dpa/AFP)