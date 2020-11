Mindestens ein Todesopfer : Mehrere Verletzte bei Terroranschlag in Wien - Schüsse nahe Synagoge

Foto: dpa/Georg Hochmuth 10 Bilder Schüsse in Wien nahe Synagoge - Großeinsatz der Polizei und Verletzte

Wien Ein Terroranschlag erschüttert Österreichs Hauptstadt. Die Polizei spricht von mehreren schwer bewaffneten Tätern und derzeit sechs Tatorten. Es gibt Verletzte, offenbar auch Todesopfer. Ein Angreifer wurde erschossen.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

In der Wiener Innenstadt sind am Montagabend Schüsse gefallen. Österreichs Innenminister Karl Nehammer sagte im ORF, dass es sich augenscheinlich um einen Terroranschlag handele. „Der Angriff läuft noch“, sagte Nehammer. Er ergänzte, dass es mehrere Verletzte und wohl auch Tote gegeben habe. Genaueres sei in diesem Moment noch schwer zu sagen. Man gehe von mehreren Tätern aus, ergänzte der Minister.

Per Twitter teilte die Wiener Polizei mit, die ersten Schüsse seien gegen 20 Uhr ausgehend von der Seitenstettengasse in der Wiener Innenstadt gefallen. Es gebe mehrere mit Gewehren bewaffnete Täter, derzeit gehe man von insgesamt sechs Tatorten aus. Ein Täter sei von der Polizei erschossen worden. Mehrere Menschen seien schwer verletzt worden, darunter auch ein Polizeibeamter.

Während die Wiener Polizei lediglich ein Todesopfer bestätigte, sprach der Wiener Rettungsdienst gegenüber der Nachrichtenagentur APA von mehreren Toten und Verletzten. „Zahlenmäßig eingrenzen können wir das noch nicht, wir sind noch dabei, uns einen Überblick zu verschaffen“, sagte der Sprecher der Wiener Berufsrettung, Daniel Melcher.

Im Bereich der #InnnerenStadt kam es zu mehreren Schusswechseln. Es gibt mehrere verletzten Personen. Wir sind mit allen möglichen Kräften im Einsatz. Bitte meiden Sie alle öffentlichen Plätze im Stadtgebiet. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

An die Bevölkerung appellierte Innenminister Nehammer laut ORF, zu Hause zu bleiben und auch Lokale nicht zu verlassen. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt. Ganz in der Nähe von einem der Tatorte befindet sich eine Synagoge.

Die Polizei rief per Twitter dazu auf, vom Tatort in der Inneren Stadt fernzubleiben und auch sonstige öffentliche Plätze im Stadtgebiet zu meiden.

Ein Augenzeuge sagte dem Fernsehsender ORF, ein Täter habe nahe der Synagoge "mit einer automatischen Waffe wild geschossen". Im Sender oe24.TV berichtete ein anderer Zeuge, es seien "mindestens 50 Schüsse" abgegeben worden.

Die „Kronen Zeitung“ berichtete, es handle sich möglicherweise um einen Angriff auf eine Synagoge in der Seitenstettengasse. Das konnte bisher nicht bestätigt werden.

Auf Videos, die der Privatsender „Oe24“ am Montagabend ausstrahlte, war ein maskierter Schütze zu sehen, der auf offener Straße zumindest zwei Schüsse abfeuerte. Ein anderes Video zeigte eine große Blutlache vor einem Restaurant.

Der Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, schrieb auf Twitter, es könne derzeit nicht gesagt werden, ob der Stadttempel eines der Ziele war. „Fest steht allerdings, dass sowohl die Synagoge in der Seitenstettengasse als auch das Bürogebäude an der selben Adresse zum Zeitpunkt der ersten Schüsse nicht mehr in Betrieb und geschlossen waren.“

Die „Kronen Zeitung“ berichtete zudem, die israelitische Kultusgemeinde in Österreich habe alle jüdischen Mitbürger angewiesen, ihre Wohnungen nicht zu verlassen.

„Wir sind mit allen möglichen Kräften im Einsatz. Bitte meiden Sie alle öffentlichen Plätze im Stadtgebiet“, schrieb die Polizei am Montagabend bei Twitter. Zudem wurde darum gebeten, keine Videos oder Fotos des Geschehens hochzuladen.

Noch am Abend kommentierte das Auswärtige Amt in Berlin das Geschehen per Twitter. „Erschreckende, verstörende Meldungen erreichen uns heute Abend aus Wien“, hieß es in der Stellungnahme. „Auch wenn das Ausmaß des Terrors noch nicht absehbar ist: unsere Gedanken sind bei den Verletzten und Opfern in diesen schweren Stunden. Wir dürfen nicht dem Hass weichen, der unsere Gesellschaften spalten soll.“

(ahar/rls/Reuters/dpa/AFP)