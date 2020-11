Polizei im Großeinsatz : Schüsse nahe Synagoge - „augenscheinlicher Terroranschlag“ in Wien

Schüsse nahe Synagoge - „augenscheinlicher Terroranschlag“ in Wien

Einsatzkräfte am Schwedenplatz in Wien. Foto: dpa/Georg Hochmuth

Wien In der Nähe einer Synagoge in der Wiener Innenstadt sind Schüsse gefallen, es gibt einen Großeinsatz der Polizei. Mehrere Menschen sind verletzt, darunter ein Polizist. Ob es Todesopfer gibt, ist noch unklar.

Es habe mehrere verletzte Personen gegeben, meldete die Polizei Wien am Montagabend via Twitter. Sie rief dazu auf, vom Tatort in der Inneren Stadt fernzubleiben und auch sonstige öffentliche Plätze im Stadtgebiet zu meiden.