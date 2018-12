Gefesselt und geschlagen: Fünf Mönche bei Überfall auf Wiener Kirche verletzt

Polizeiautos stehen vor einer Kirche in Wien. Foto: dpa/Hans Punz

Wien Bei einem Überfall in einer Wiener Kirche sind fünf Mönche verletzt worden, einer von ihnen schwer. Die Polizei leitete eine Großfahndung nach insgesamt zwei Verdächtigen ein.

In die Katholische Kirche Maria Immaculata im Stadtteil Floridsdorf sei am Donnerstag ein Mann gekommen und habe einen dort anwesenden Ordensbruder mit einer Pistole gezwungen, sich auf den Boden zu legen, teilte Polizeisprecher Harald Sörös nach Angaben der österreichischen Nachrichtenagentur APA mit. Der Täter habe den Mönch misshandelt und ihn dabei schwer am Kopf verletzt.