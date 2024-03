Über Monate hinweg Zwölfjährige in Wien mutmaßlich von 17 Jugendlichen missbraucht

In Österreich ist ein zwölfjähriges Mädchen nach Erkenntnissen der Polizei von insgesamt 17 Verdächtigen über Monate hinweg unter anderem mit Drohungen immer wieder zum Sex gedrängt worden. Es liefen Ermittlungen wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs, teilten Polizeisprecher am Freitag in Wien mit. In einem Fall sei nach Angaben des Opfers auch Gewalt angewendet worden, weshalb bei einem 16-Jährigen der Vorwurf der Vergewaltigung im Raum stehe. Aufgrund des Alters des Opfers handle es sich auch in den Fällen, bei denen keine Gewalt im Spiel gewesen sei, um schweren sexuellen Missbrauch einer Unmündigen.