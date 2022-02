Auf Instagram und Tiktok : Wie zwei Tunesierinnen riskante Migranten-Bootsreisen glorifizieren

Ein Boot mit tunesischen Migranten an Bord (Archivfoto). Foto: AP/Santi Palacios

Tunis Tausende Migranten kommen jedes Jahr beim Versuch ums Leben, über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Doch zwei Tunesierinnen vermitteln mit ihren Fotos und Video ein ganz anderes Bild - und lösen damit eine Kontroverse aus.

Auf einem im November geposteten Foto trägt die 18-jährige Sabee al Saidi knallroten Lippenstift, lehnt an einer Seite auf dem hölzernen Boot, mit einem ruhigen blauen Meer im Hintergrund. Ein Video zeigt sie lächelnd inmitten anderer Migranten, sie bewegt ihre Hände zu den Rhythmen eines populären Rapsongs - alles scheinbar sorglos.

View this post on Instagram A post shared by صباء السعيدي (@sabee.saidi.officiel)

Einen Monat später stellte die 21-jährige Chaima Ben Mahmoude ein ähnliches Video ins Internet, auf dem sie winkt, während sie mit ihrem Verlobten und anderen Migranten auf einem überfüllten Boot das Mittelmeer überquert, von Tunesien nach Italien. Andere Beiträge in den sozialen Medien, die folgten, zeigen die Frauen, wie sie durch Europa touren, neben Sehenswürdigkeiten Selfies machen.

Mit ihren Posts haben die beiden Tunesierinnen eine Kontroverse ausgelöst: Kritiker werfen ihnen vor, eine Reise zu verharmlosen, ja zu verherrlichen, bei der jedes Jahr viele Migranten ums Leben kommen. Der Organisation Missing Migrants Project zufolge sind 2048 Menschen im Jahr 2021 auf dem Mittelmeer verschollen, seit 2014 waren es insgesamt 23 000. Experten warnen, dass Al Saidi und Ben Mahmoude - Influencerinnen in Tunesien mit zusammen fast zwei Millionen Followern auf Instagram und Tiktok - andere dazu ermutigen könnten, die gefährliche Bootsfahrt zu wagen.

Tunesien ist ein Hauptabreiseort für Migranten aus Nordafrika, die nach Europa wollen. Einst ein beliebtes Touristenziel, hat sich die Wirtschaft im Land verschlechtert, die Arbeitslosenquote, verschärft durch die Corona-Pandemie, liegt bei 18 Prozent. Und so versuchen immer mehr Menschen, nach Italien zu gelangen - in der Hoffnung auf ein neues besseres Leben in Europa. 2021 haben die Behörden 23 000 Menschen beim Versuch abgefangen, von der tunesischen Küste aus in See zu stechen. 2019 lag die Zahl noch bei 5000.

In einem Bericht der Gruppe Global Initiative Against Transnational Organized Crime wird der rasante Anstieg auf die wachsende Arbeitslosigkeit zurückgeführt und Pessimismus über die Fähigkeit der tunesischen Führung, die Lage zu verbessern. Vor diesen Hintergrund gibt es auch viele, die Al Saidi und Ben Mahmoudes Posts verteidigen. Sie betonen, dass manche angesichts europäischer Visabeschränkungen keinen anderen Ausweg sähen, als die Bootsreise zu wagen.

„Sie soll sich schämen? Es ist wohl mehr so, dass wir uns schämen müssen“, hieß es in einer Antwort bei Tiktok auf Kritik an Al Saidis Video. „Sie hat es nach Italien geschafft, während wir alle hier in Tunesien festsitzen.“

Ben Mahmoude sagte der Nachrichtenagentur AP, sie sei sich der Gefahren bei der Mittelmeer-Überquerung bewusst gewesen. Aber finanzielle Probleme und die Unfähigkeit, ein Visum zu erhalten, hätten sie zur Bootsreise „gezwungen“.

„Ich habe nichts für mich selbst in Tunesien gefunden“, schilderte sie via Zoom. „Ich habe ein Diplom als Friseurin und konnte keine Arbeit auf diesem Gebiet finden... Und als ich es tat, war das monatliche Einkommen wirklich hoffnungslos - ungefähr 350 Dinar (107 Euro). Du kannst nichts damit machen. Du kannst nur öffentliche Verkehrsmittel benutzen und dein Mittagessen kaufen - das ist alles.“

Trotz ihres Lächelns auf den Fotos sei die Reise angsteinflößend gewesen, erzählt die junge Frau. „Die Furcht war außerordentlich, das Meer wirklich aufgebracht, es gab eine Menge hoher Wellen. Wir im Boot beteten und bereiteten uns auf den Tod vor. Als man uns sagte, dass wir italienische Gewässer erreicht haben, konnten wir es nicht glauben.“

Psychologe Wael Garnaoui ist auf die Erforschung der Motive tunesischer Migranten spezialisiert. Er meint, dass die Hoffnung auf ein besseres Leben in Europa weitgehend auf einer „Migrationslüge“ beruhe, die durch soziale Medien verstärkt werde. Leute sähen andere nach Europa gehen, verfolgten deren anscheinenden Erfolg und dächten, dass es leicht sei, Papiere, Arbeit und Geld zu erhalten.

Aber die Realität sei oft sehr anders, sagt der Experte unter anderem mit Blick auf Daten der Europäischen Kommission, nach der die Arbeitslosenrate unter Migranten fast 14 Prozent beträgt - im Vergleich zu sechs Prozent in der einheimischen Bevölkerung. „Und so gehen sie zum Eiffelturm und machen Selfies in einem Lacoste-T-Shirt, Fotos von teuren Autos...sie sagen ihren Familien daheim, dass alles gut läuft.“.

Al Saidi und Ben Mahmoude haben in der Zeit, seit sie in Europa sind, ihre Einkaufsbummel, Fahrten in BMWs und ihre Café Lattes in Fotos und Videos festgehalten, haben Hunderttausende Likes und Shares geerntet. Beide Frauen fanden in Tunesien Sponsoren, die für ihre Werbung für Schönheitsprodukte und örtliche Unternehmen in sozialen Medien zahlen, aber es ist nicht klar, ob sie mit ihren Posts in Europa Geld verdienen.

Derweil kann Chamseddine Marzouk ein trauriges Lied davon singen, wie viel Leid diese Art von Migration über das Meer bringen kann. Er ist ein Freiwilliger in der Küstenstadt Zarzis, der seit Jahren die Leichen von jenen begräbt, die versucht haben, nach Europa zu gelangen. Er selbst hatte im vergangenen Sommer nicht verhindern können, dass sich seine Frau zusammen mit Enkelkindern auf den Weg über das Meer machte - und hatte Angst, seine eigene Familie beerdigen zu müssen, wie er sagt. „Ich war zwei Tage in Schock und so erleichtert, als sie anriefen und sagten, dass sie angekommen sind.“

