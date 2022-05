Vorbild für NRW : Wie die Niederlande ihr Automatensprenger-Problem in den Griff bekamen

In NRW ist das Problem das Automatensprenger-Problem sehr präsent. Gleich zwei Geldautomaten wurden Anfang Mai in sauerländischen Hemer zerstört. Foto: dpa/-

Amsterdam Alle paar Tage fliegt in NRW ein Geldautomat in die Luft – und die Täter gehen dabei immer rücksichtloser vor. In den Niederlanden dagegen, wo die Polizei die Basis vieler Automatenknacker vermutet, nimmt die Zahl der Explosionen stark ab. Wie haben unsere Nachbarn das hinbekommen?

Aus Sicht der Fahnder war dieser Mai ein guter Monat: Erst wurden im grenznahen Enschede zwei Männer festgenommen, ein 43-Jähriger und sein 19-jähriger Sohn. Wie der niederländische Sender RTV Oost berichtet, sollen sie teure Fluchtautos für mindestens 17 Automatensprengungen arrangiert haben. Eine Woche später nahm die Polizei drei Verdächtige fest, die im letzten Herbst an der Sprengung von acht Automaten in Deutschland beteiligt gewesen sein sollen.

In den Jahren 2020 und 2021 wurden in Deutschland jeweils gut 400 Geldautomaten gesprengt: Vor allem in NRW, aber auch in Niedersachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland. In vielen Fällen verdächtigt die Polizei niederländische Banden. Ermittelt wird daher auch gemeinsam mit den Kollegen im Nachbarland.

Jenseits der Grenze wird der Tatbestand durchaus lautmalerisch als „plofkraak” bezeichnet und sorgt bereits seit Jahren für Aufsehen. „Seit 2013 haben wir große Probleme damit, mit teils 100 Fällen im Jahr”, sagt Jelle Wijkstra, Sprecher der Vereinigung Niederländischer Banken (VNB) unserer Redaktion. Die Behörden reagierten mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen, um das Problem in den Griff zu bekommen. So wird das Sprengen eines Geldautomaten strafrechtlich inzwischen nicht mehr als Einbruch gewertet, sondern als gewaltsamer Überfall. Im April 2018 kündigte die niederländische Staatsanwaltschaft an, die Strafforderung künftig von 15 auf 24 Monate Haft zu erhöhen. Gibt es in dem betroffenen Gebäude Wohnungen, kann der Staatsanwalt sogar 48 Monate beantragen.

Aber auch eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Polizei und Banken soll zur Lösung des Problems beitragen. „Wir haben schon seit neun Jahren einen monatlichen Austausch mit den vier Großbanken und auch dem Tochter-Unternehmen Geldmaat“, sagt Jos van der Stap, der bei der niederländischen Polizei als landesweiter Koordinator für Überfälle zuständig ist. „Dabei besprechen wir neben der Entwicklung der Tätergruppe auch den aktuellen Stand der Prävention. Weil wir mit Hilfe unseres landesweiten forensischen Koordinationsteams Informationen zur Vorgehensweise der Täter teilen, konnten die Banken adäquate Vorsichtsmaßnahmen treffen.”

Die Strategie der Niederländer ging auf. Binnen kurzer Zeit wurden zahlreiche Täter festgenommen, das höhere Strafmaß wirkte abschreckend. Seitens der Banken wurde zudem ein Sicherungssystem eingesetzt, welches das damals in die Automaten eingeführte Gas erkennen und eine Explosion verhindern konnte. In den letzten Jahren gehen Täter daher dazu über, bei ihren Taten Sprengstoff statt Gas einzusetzen. VNB und Staatsanwaltschaft warnten bereits 2017 vor einem erhöhten Risiko für Anwohner. Wer sich die im Internet verfügbaren Aufzeichnungen von Überwachungskameras ansieht, wird tatsächlich Zeuge von Explosionen mit enormen Druckwellen, die an Bilder aus Kriegsgebieten erinnern.

Die Antwort der Banken-Vereinigung bestand zum Teil darin, die Zahl der Geldautomaten zu reduzieren. Zudem sind seit Dezember 2019 die meisten Automaten zwischen 23 Uhr abends und 7 Uhr morgens außer Betrieb. „Ausnahmen gibt es nur in Gegenden mit viel Besucherverkehr”, sagt Wijkstra. „Aber da in den Niederlanden in so gut wie jeder Bar und jedem Club mit Karte bezahlt werden kann, sind das nur wenige.” Ende 2021 gab es in den Niederlanden noch 4916 Bankautomaten. Nach Angaben der Zentralbank DNB hat sich diese Zahl seit 2014 fast halbiert.

Dass in Deutschland die Zahl der Sprengungen zunimmt, ist auch eine Folge dieser Abwehrmaßnahmen in den Niederlanden. Die beinahe täglichen Explosionen seien „oft auf niederländische plofkrakers” zurückzuführen, sagt Ermittler van der Stap. „Wir sehen, dass unsere Tätergruppe im Ausland, vor allem in Deutschland, aktiv ist, und das hat zweifellos Auswirkungen auf die niedrigeren Zahlen in den Niederlanden.”

Letztere sind insgesamt tatsächlich stark rückläufig, unterlagen über die Jahre aber auch enormen Schwankungen. Auf dem Höhepunkt von 2013 (129 Sprengungen) folgte zunächst ein drastischer Rückgang auf 44 (2014), dann ein erneuter Anstieg auf 56 (2015) und 79 (2016), und wieder ein Rückgang auf 65 (2017) und 42 (2018). 2019 gab es dann noch einmal 71 Fälle, bevor der aktuell sinkende Trend einsetzte: 28 Fälle im Jahr 2020 und nur noch 20 im vergangenen Jahr.