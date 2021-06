„Enormes Potenzial“, aber Schäden möglich : WHO mit Richtlinien zu Künstlicher Intelligenz und Gesundheit

Genf Wie kann Künstliche Intelligenz im Gesundheits-Sektor eingesetzt werden? Die WHO hat erstmals Richtlinien zu dem Thema veröffentlicht. Wichtig sei, die Autonomie der Menschen zu wahren.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Richtlinien zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) im Zusammenhang mit Gesundheit veröffentlicht. KI berge ein „enormes Potenzial, um die Gesundheit von Millionen Menschen in aller Welt zu verbessern“, sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Montag in Genf. Ihr Missbrauch könne jedoch auch Schaden verursachen.