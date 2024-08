Laut WHO Mpox-Ausbreitung in Afrika könnte in sechs Monaten vorbei sein

Die WHO hatte die Mpox-Ausbrüche in diesem Monat zu einem globalen Notfall erklärt. Die Krankheit ist mit den Pocken verwandt, verursacht aber in der Regel mildere Symptome. Zu diesen gehören Fieber und Kopfschmerzen. In schweren Fällen können schmerzhafte Wunden und Bläschen im Gesicht, an der Brust, an den Händen und Genitalien auftreten. Mpox wird normalerweise über engen Hautkontakt übertragen.