Seit mehr als fünf Jahren : WHO meldet ersten Fall von Polio in Afrika

Das Logo der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im europäischen Hauptquartier der Vereinten Nationen in Genf. Foto: dpa/Peter Klaunzer

Brazzaville/Genf In Malawi ist laut der Weltgesundheitsorganisation ein Fall der hochansteckenden Kinderlähmung aufgetreten. Es ist laut WHO das erste Mal seit mehr als fünf Jahren, dass ein Poliovirus Typ 1 in Afrika erfasst worden ist.

Angesteckt habe sich ein kleines Kind in der malawischen Hauptstadt Lilongwe.Das WHO-Büro für die Region Afrika in Brazzaville habe ein Team zur Unterstützung der Gesundheitsbehörden nach Malawi entsandt, hieß es. Erste Laboranalysen legten nahe, dass der entdeckte Erreger mit einem Virus Ähnlichkeit aufweise, das in Pakistan zirkuliert. Gemäß der WHO ist das Poliovirus in Pakistan und Afghanistan endemisch.

Die Kinderlähmung (Poliomyelitis) befällt vor allem Kinder unter fünf Jahren. Bei Erkrankten können dauerhafte Lähmungen auftreten, häufig an den Beinen. In anderen Fällen lösen die Erreger auch Hirnhautentzündungen aus. Durch flächendeckende Schluckimpfungen konnte die Krankheit zurückgedrängt werden. Erst wenn ein Land mehr als drei Jahre keine Erkrankungen durch Wildviren mehr aufweist, gilt es laut WHO als poliofrei.

(ahar/epd)