Mehrheit der Erwachsenen übergewichtig : Gewichtsprobleme vieler Europäer haben „epidemische Ausmaße"

Ein übergewichtiger Mensch sitzt in einem Freibad (Archivfoto). Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Kopenhagen/Genf Die Weltgesundheitsorganisation schlägt wegen erheblicher Gewichtsprobleme vieler Menschen in Europa Alarm. Die Raten an Übergewicht und Adipositas hätten in der Region Europa „epidemische“ Ausmaße angenommen und stiegen weiter an, warnt die WHO.

Kein einziges der 53 Länder habe den Anstieg von Adipositas gestoppt, erklärte WHORegionaldirektor Hans Henri Kluge bei der Veröffentlichung eines neuen Berichts. In der Region Europa der WHO hätten 59 Prozent der Erwachsenen Übergewicht oder Adipositas (Fettleibigkeit). Bei den Kindern hätten 29 Prozent der Jungen Übergewicht oder Adipositas, bei den Mädchen seien es 27 Prozent.

Übergewicht und Adipositas gehören den Angaben zu den Hauptursachen von tödlichen Erkrankungen und Behinderungen in der Region Europa. Jährlich seien 1,2 Millionen Todesfälle auf Übergewicht oder Adipositas zurückzuführen. Das entspreche 13 Prozent aller Todesfälle.

Adipositas erhöhe das Risiko, nichtübertragbare Krankheiten zu entwickeln. Darunter fielen Krebs, Herzleiden, Diabetes und chronische Atemwegserkrankungen. Adipositas komme als Ursache für mindestens 13 verschiedene Formen von Krebs in Betracht.

Zur Bekämpfung von Übergewicht und Adipositas empfiehlt die WHO eine Besteuerung gesüßter Getränke, Subventionen für gesunde Nahrung, Werbebeschränkungen oder Förderung körperlicher Aktivitäten.

Laut Definition der WHO liegt Übergewicht dann vor, wenn der Körpermasseindex einen Wert von 25 und größer aufweist. Von Fettleibigkeit spricht die WHO bei einem BMI-Wert von 30 und mehr. Übergewichtige oder fettleibige Menschen führen ihren Körpern dauerhaft mehr Energie zu als sie verbrauchen können.

Zu den Ländern der WHO-Region gehören auch Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Sitz des Regionalbüros ist Kopenhagen.

