Im Mai hatten auch die Menschen in Indien, wie auch in vielen anderen Teilen Südasiens, unter hohen Temperaturen gelitten. Der März war in Indien der heißeste seit Beginn der Aufzeichnung vor 122 Jahren, auch in Pakistan wurden Rekordtemperaturen gemessen. Außerdem verschärfte die Trockenheit die Lage: So fiel in beiden Ländern mehr as 60 Prozent weniger Regen als üblich. Die weltweite Häufung der Hitzewellen ist Wissenschaftlern zufolge Ergebnis der Klimakrise.

Das Foto zeigt Obdachlose, die unter einer Brücke in Neu-Delhi Schutz vor der Hitze suchen.