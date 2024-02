Sandland Island Zwei Meter langer Tigerhai greift Frau vor australischer Insel an

Perth · Ein Tigerhai greift in Australien eine Frau an – in nur hüfttiefem Wasser. Wie schwer die Verletzungen sind, ist noch nicht klar.

26.02.2024 , 08:47 Uhr

Ein Tigerhai im Meer (Symbol, Archiv). Foto: Sigurt Tesche

Vor einer kleinen Insel an der australischen Westküste ist eine Frau von einem Tigerhai attackiert worden. Das etwa 40 Jahre alte Opfer habe sich vor Sandland Island nördlich des Küstenortes Jurien Bay in nur hüfttiefem Wasser befunden, als der rund zwei Meter lange Raubfisch angegriffen habe, berichtete die Nachrichtenagentur AAP am Montag unter Berufung auf die Behörden. Wie schwer die Frau verletzt ist, war zunächst unklar. Die Rettungskräfte brachten sie zunächst mit einem Boot zurück ans Festland. Von dort wurde sie mit einem Hubschrauber in die Großstadt Perth geflogen. Mehrere Strände in der Region wurden zunächst gesperrt. Sandland Island liegt nur etwa 300 Meter vom Ufer entfernt und ist etwa zwei Hektar groß. Der Nachrichtenseite „WAToday" zufolge leben im Meer vor der Insel Seelöwen, viele Reiseagenturen biete Ausflüge dorthin an.

