Konflikt im Nahen Osten : Zwei Palästinenser bei israelischen Razzien im Westjordanland getötet

Im Westjordanland kommt es immer wieder zu Einsätzen von israelischen Soldaten und Sicherheitskräften. Wie hier in der Stadt Nablus Mitte Februar. Foto: dpa/Nasser Ishtayeh

Jerusalem Nach palästinensischen Angaben kam unter anderem ein 16-Jähriger ums Leben. Anlass für den Einsatz der israelischen Grenzpolizei sei die Suche nach einem bewaffneten Verdächtigen gewesen. Die Situation sei eskaliert.

Der 16-Jährige wurde nach palästinensischen Angaben bei einem Einsatz im Flüchtlingslager Balata in der Nähe von Nablus im Norden des Autonomiegebiets getötet. Drei weitere Palästinenser wurden verletzt. Ein weiterer Palästinenser, der in seinen 20ern war, kam im Flüchtlingslager Kalandia außerhalb von Jerusalem ums Leben. Dem Gesundheitsministerium zufolge wurden dabei sechs weitere Palästinenser verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.