Vor Beginn der Weltklimakonferenz : Hunderte Aktivisten demonstrieren in Glasgow

Hunderte Aktivisten demonstrieren in Glasgow

Glasgow Stunden vor dem Start der Weltklimakonferenz sind im schottischen Glasgow hunderte Klimaaktivisten auf die Straße gegangen. Die Demonstranten zogen durch das Stadtzentrum und hielten Plakate mit Slogans wie "Taten statt Worte" und "Stoppt fossile Brennstoffe" hoch.

"Wir warten auf ehrgeizigere Maßnahmen", sagte der belgische Demonstrant Dirk van Esbroeck. Die Teilnehmer der Konferenz müssten sich der "Dringlichkeit der Situation" bewusst werden. "Denn unsere Kinder und Enkelkinder laufen Gefahr, in einer viel komplizierteren Welt leben zu müssen, die schwerwiegende Umbrüche durch den Klimawandel erleiden wird."

Van Esbroeck und 20 weitere Mitglieder der Gruppe "Großeltern für das Klima" waren mit dem Zug von Belgien in die schottische Hauptstadt Edinburgh gefahren und waren die letzten 75 Kilometer nach Glasgow zu Fuß gelaufen.

Die Demonstration am Samstag war die bisher größte Protestkundgebung vor Beginn der COP26. Eine Großdemonstration ist für den kommenden Freitag angekündigt, die Veranstalter rechnen mit bis zu 100.000 Teilnehmern. Am Samstag traf auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg in Glasgow ein.