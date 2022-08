View this post on Instagram

Taylor Swift

In Talkshows erzählt Taylor Swift regelmäßig, wie gerne sie Zeit mit ihren Katzen verbringt. Und da ihre Follower regelmäßigen Cat Content gewöhnt sind, stellte sie sich vor einigen Monaten in der Community die Frage, wo ihre Katze Meredith eigentlich stecke. Die andere Katze „Olivia Benson“ sehe man sehr häufig, Meredith aber kaum noch. Taylor beruhigte ihre Fans: Ihr gehe es gut, sie stehe aber einfach nicht so auf Fotos“, erklärte sie.