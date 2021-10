Welthungerindex 2021 : Welthungerhilfe verzeichnet Rückschritte bei Hungerbekämpfung

Kriege, Klimakrise und die Corona-Pandemie führen zu einer wachsenden Zahl hungernder Menschen. Laut dem am Donnerstag veröffentlichten Welthunger-Index waren vergangenes Jahr etwa 20 Millionen Menschen mehr betroffen als noch 2019.

Laut Deutscher Welthungerhilfe drohten 2020 knapp 30 Millionen Männer, Frauen und Kinder zu verhungern. Das internationale Ziel, den Hunger in der Welt bis 2030 zu besiegen, werde nicht erreicht, wenn die Menschheit weitermache wie bisher, heißt es in dem Bericht zum Welthunger-Index .

Vor allem afrikanische Länder südlich der Sahara und Südasien sind dem Index zufolge von Hungersnöten betroffen. In Somalia wird mit 50,8 der schlechteste Wert auf der 100-Punkte-Skala erreicht, was bedeutet, dass die dortige Lage „gravierend“ ist. Als „sehr ernst“ wird die Situation in der Zentralafrikanischen Republik (43), im Tschad (39,6), der Demokratischen Republik Kongo (39), in Madagaskar (36,3) und im Jemen (45,1) eingestuft. Bei 47 Ländern ist es laut Index inzwischen ausgeschlossen, dass sie bis 2030 ein niedriges Hungerniveau erreichen.