In kalifornischer Wüste : Weltgrößtes Flugzeug Stratolaunch absolviert ersten Testflug

In kalifornischer Wüste

Stratlaunch, das weltweit größte Flugzeug, in der Mojave-Wüste in Kalifornien. Foto: REUTERS/GENE BLEVINS

Los Angeles Das größte Flugzeug der Welt wartet mit Superlativen auf - kein Wunder, dass es bereits inoffiziell den Namen des Fabeltiers „Roc“ trägt. Der Riese der Lüfte soll künftig Satelliten an den Rand des Weltraums tragen.

Das weltgrößte Flugzeug Stratolaunch hat am Samstag in Kalifornien seinen ersten Testflug absolviert. Bei dem zweieinhalbstündigen Flug erreichte das Flugmodell eine Höhe von über 5000 Metern und eine Spitzengeschwindigkeit von 300 Stundenkilometern, wie das Unternehmens Stratolaunch Systems Corporation mitteilte. Der riesige Flieger mit einer Flügelspannweite von 117 Metern war von dem Flughafen Space Port in der Mojave-Wüste gestartet und nach dem Testflug problemlos gelandet - „sanft und punktgenau“, wie es hieß. Der „Roc“, benannt nach einem Fabelwesen, sorgte damit für Euphorie im gesamten Stratolaunch-Team.