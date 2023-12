Zuwachs um 66 Millionen Weltbevölkerung steigt auf mehr als acht Milliarden

Ursache dafür ist nach Stiftungsangaben, dass Frauen im Durchschnitt weniger Kinder bekommen. In Afrika ist die Entwicklung anders: Dort werden laut DSW bis 2080 mit 2,5 Milliarden voraussichtlich mehr als doppelt so viele Menschen leben wie heute. Frauen dort bekämen oft früh und viele Kinder, weil die Sexualaufklärung unzureichend sei, der Zugang zu Verhütungsmitteln häufig erschwert sei und es an Geschlechtergerechtigkeit mangle.