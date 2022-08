Weißwal bei Paris: Beluga verirrt sich in die Seine​

Die französische Feuerwehr verfolgt in Gummibooten einen Beluga-Wal auf der Seine in Saint-Pierre-la-Garenne, westlich von Paris. Foto: AP/Francois Mori

Paris Tierschützer machen sich große Sorgen um den Weißwal. Sie befürchten, er könnte den Rückweg ins Meer nicht mehr finden und verhungern. So erging es erst im Mai einem anderen Meeressäuger.

Ein Weißwal hat sich weitab von seinem Lebensraum in der Arktis in die Seine verirrt und damit sein Leben in Gefahr gebracht. Die französischen Behörden verfolgten am Freitag die Bewegungen des Belugas, der zwischen der Hauptstadt Paris und der Stadt Rouen schwamm - viele Kilometer vom Meer entfernt. Experten befürchten, der Wal könnte verhungern, wenn er den Ausgang aus dem Fluss nicht findet.