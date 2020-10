Verurteiler Hollywood-Produzent : Weinstein wegen Vergewaltigung von zwei weiteren Frauen angeklagt

Los Angeles Der frühere Filmproduzent Harvey Weinstein ist erneut wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung angeklagt worden. Der 68-Jährige sitzt bereits eine 23 Jahre lange Haftstrafe wegen sexuellem Missbrauch und Vergewaltigung ab.

Staatsanwälte im Bezirk Los Angeles County beschuldigten ihn am Freitag, sich an einer Frau zwischen September 2004 und September 2005 vergangen zu haben, und eine weitere zweimal zwischen November 2009 und November 2010 vergewaltigt zu haben. Zu den Vorfällen soll es in Hotels in Beverly Hills gekommen sein. Insgesamt werden Weinstein im Los Angeles County nun elf Vergehen gegen fünf Frauen vorgeworfen.