Stadt will lokale Identität stärken : Kopfschütteln über Champagner-Verbot auf Straßburger Weihnachtsmarkt

Stadt will lokale Identität stärken

Das Wort „Christkindelsmärik“ prangt in großen beleuchteten Buchstaben an einem Zugang zum Weihnachtsmarkt. (Archivfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Straßburg Nach bisherigen Plänen sollen auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt kein Champagner, keine Weihnachtsartikel für Hunde oder Katzen und keine Brathähnchen verkauft werden. Eine entsprechende Liste für die Händler verursacht heftige Diskussionen.

In einer begleitenden Mail wird erklärt, dass Speisen und Artikel die Authentizität und Tradition von Weihnachten sowie lokale Identität und Qualität vermitteln sollen - und dies mit ökologisch verantwortungsvollem Anspruch, wie es aus dem grüngeführten Rathaus heißt. Zum Verbot des urfranzösischen Champagners: Ein Anstoßen mit Schaumwein will Straßburg nicht untersagen, es soll aber der aus der Region stammende elsässische sein: „Crémant d'Alsace“ wird auf der Liste gleich als Alternative genannt.

Im Netz wird das Regelwerk heiß diskutiert. Auf regionale Produkte zu setzen, stößt durchaus auf Zustimmung - auch die Bevorzugung elsässischer Spezialitäten. Was aber hat es mit dem Verbot von Grillhähnchen auf sich, fragt sich einer. Und ein anderer gibt zu bedenken, dass ein Auflauf mit Munster-Käse fürchterlich stinke. Ok, dann fahren wir halt nach Colmar, eine andere größere Stadt im Elsass, schlägt ein weiterer vor.

Angesichts all der Aufregung hat die Stadt Straßburg inzwischen klargestellt, dass sie während des Weihnachtsmarkts mit den Händlern über die Produkte reden möchte, bei denen sie Vorbehalte hat. Eine Auswahlkommission soll dann im Januar für den darauffolgenden Markt klare Regeln schaffen. Und das Champagner-Verbot soll nach dem großen Aufschrei, den es nach sich zog, offenbar noch einmal besprochen werden.

Keinen Aufschrei gab es bisher ob der Tatsache, dass der älteste Weihnachtsmarkt in Frankreich (zum 452. Mal) in der Krise aus Energiespargründen um eine Woche verkürzt wird. Er läuft nun vom 25. November bis zum 24. Dezember. Die Weihnachtsbeleuchtung wird bereits um 23 Uhr ausgeschaltet - eine Stunde früher als bisher. Und sie wird vom 8. Januar an abmontiert, eine Woche früher als sonst üblich.