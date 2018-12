Ganz Spanien fieberte mit: Milliarden-Lotterie „El Gordo“ gezogen - diese Nummer trägt das Gewinnerlos

Madrid Zwei Tage vor Heiligabend brachte die spanische Weihnachtslotterie „El Gordo“ (Der Dicke) wieder eine gigantische Summe unters Volk.

Die spanische Milliardenlotterie „El Gordo“ - „Der Fette“ - hat am Samstag die Besitzer von Losen mit der Nummer 03347 reich gemacht. Bei dem Weihnachtsglücksspiel wurden in diesem Jahr insgesamt 2,4 Milliarden Euro ausgespielt.

Der höchste Preis ist mit 4vier Millionen Euro dotiert. Lose mit der passenden Glücksnummer wurden an mehreren Verkaufsstellen in Spanien erworben. Die Ziehung im Madrider Teatro Real wurde im Fernsehen übertragen.

Die vor mehr als 200 Jahren ins Leben gerufene „Lotería de Navidad“ gilt als die älteste und - gemessen an der ausgespielten Gesamtsumme - auch als die größte Lotterie der Welt. Die Ziehung im Madrider Opernhaus wurde am Samstag stundenlang live im Fernsehen übertragen.

Bereits vor einer guten Woche waren die imposanten Lostrommeln ins Teatro Real gebracht worden. In ersterer waren 100 000 Holzkugeln mit den Losnummern, in der zweiten etwa 1800 Holzkugeln mit den Gewinnsummen. Bei der Ziehung fielen immer gleichzeitig zwei Kugeln aus den Trommeln in eine Glasschale. Die Zahlen wurden wie immer singend von Schülern des Internats San Ildefonso vorgetragen. Während ganz Spanien der Lotterie entgegenfieberte, ist in Deutschland eher Vorsicht beim Kauf von solchen Losen geboten.