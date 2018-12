Weihnachten international: Wo Gurken im Weihnachtsbaum hängen - und wo Basketbälle

Düsseldorf Weihnachtsbräuche sind weltweit verschieden, längst nicht überall hängen bunte Glaskugeln im Baum. Wir zeigen, wie die Menschen das Fest wo feiern - von Bregele bis Piñatas.

Wie der Weihnachtsbaum auszusehen hat, darüber herrschen in den meisten Familien klare Ansichten. Bei den einen muss viel Lametta an die Tanne, die anderen wollen ihn rot, grün, blau oder weiß schmücken.

Fast alle Baumbesitzer in Deutschland dürften sich aber einig sein, dass Kugeln an den Baum gehören. Das ist nicht überall auf der Welt so. Was in den Tannenzweigen hängt, verrät viel über Tradition und Marotten. Wir zeigen, wie die Menschen das Fest wo feiern - von Bregele bis Piñatas.