41. Drachenfestival in Weifang Ein Himmel voller bunter Drachen

Weifang · Bei strahlendem Sonnenschein ließen die Teilnehmer mehr als 1000 Drachen in allen Farben und Formen steigen. In der chinesischen Küstenmetropole Weifang ist am Samstag zum 41. Mal das Internationale Drachenfestival gefeiert worden.

20.04.2024 , 16:36 Uhr

Es war alles dabei von chinesischen Drachenfiguren bis zu Pandas, von Autos über Comicfiguren bis zu mythologischen Charakteren. Weifang bezeichnet sich selbst gerne als Drachen-Hauptstadt der Welt. Während beim Bau der Drachen früher noch oft traditionell Papier und Seide zur Anwendung kamen, ist es mittlerweile vor allem Nylon. Die modernen Materialien haben den Künstlern auch den Bau komplexerer und größerer Drachen ermöglicht. Unter anderem war diesmal ein 70 Meter langer Tausendfüßler zu sehen.

