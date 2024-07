In den USA Elfjähriger wegen telefonischer Anschlagsdrohungen in Haft

Ermittler haben Dutzende telefonische Bombendrohungen gegen Schulen und andere Einrichtungen in den USA auf einen erst elfjährigen Verdächtigen zurückgeführt. Der Junge aus Virginia müsse mit Anklagen wegen Verbrechen in 29 Fällen und Ordnungswidrigkeiten in 14 Fällen rechnen, teilten Behördenvertreter mit. Demnach hatte jemand am 14. Mai zunächst bei den Notfallbehörden in Flagler County in Florida angerufen und mit der Zündung einer Bombe in der Buddy Taylor Middle School gedroht. Bis zum 22. Mai gingen den Angaben zufolge dann weitere Drohungen ein.