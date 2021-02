Wegen Staats-Beleidigung : Verurteilter Rapper in Spanien verhaftet

Rap-Sänger Pablo Hasél (an der Ecke) ist an der Universität von Lleida von seinen Anhängern umgeben, als Polizeibeamte versuchen, ihn zu verhaften. Foto: dpa/Joan Mateu

Barcelona Der spanische Rapper Pablo Hasel wurde wegen Majestätsbeleidigung und Verbalattacken zu einer Haftstrafe verurteilt. Bevor die Polizei ihn abführen konnte, hatte er sich in einer Universität verbarrikadiert.

Der in einem umstrittenen Prozess wegen Majestätsbeleidigung und Verbalattacken gegen die Polizei zu einer Gefängnisstrafe verurteilte spanische Rapper Pablo Hasel ist in der katalanischen Stadt Lleida verhaftet worden. Im Fernsehen war zu sehen, wie der Musiker am Dienstag von der Polizei abgeführt wurde. Zuvor hatte er sich mit dutzenden Unterstützern in der Universität von Lleida verbarrikadiert.