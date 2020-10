Wegen der Corona-Maßnahmen : Hunderttausende Seeleute sitzen seit Monaten fest

Rund 400 000 Seeleute dürfen wegen der Corona-Reiserestriktionen nicht an Land kommen und sind teils seit 17 oder mehr Monaten auf See. Foto: dpa/Petros Giannakouris

Genf Teilweise seit 17 Monaten befinden sich Hunderttausende Seeleute auf See. Das UN-Büro für Menschenrechte bezeichnet das als „unmenschlich“.

Die Vereinten Nationen beklagen unhaltbare Lebens- und Arbeitsbedingungen für Hunderttausende Besatzungsmitglieder auf Schiffen wegen der Corona-Beschränkungen. Rund 400.000 Seeleute dürfen wegen der Corona-Reiserestriktionen nicht an Land kommen und sind teils seit 17 oder mehr Monaten auf See. Das UN-Büro für Menschenrechte verurteilte das am Dienstag in Genf als unmenschlich. Internationale Arbeitsstandards erlauben einen ununterbrochenen Aufenthalt an Bord von höchstens elf Monaten. Das Büro appellierte an alle Regierungen, Lösungen zu finden. Es rief auch die Unternehmen weltweit, die mit der Schiffsfracht Geschäfte machen, auf, Druck zu machen. Das betreffe 90 Prozent des Welthandels.