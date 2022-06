Wegen Corona-Impfung: US-Politiker zofft sich mit „Sesamstraße“-Figur​

Die Figur „Elmo“ aus der „Sesamstraße“ (Archivfoto). Foto: dpa/Victoria Will

New York Um für die Corona-Impfung zu werben, hat sich auch die Figur „Elmo“ aus aus der „Sesamstraße“ impfen lassen. Das sorgte für heftige Kritik von US-Politiker Ted Cruz.

Ted Cruz - bekannt als Hardliner der Republikanischen Partei - hat auf Twitter einen Beitrag der „Sesamstraße“ zu Corona-Impfungen kritisiert. Die TV-Sendung hatte am Dienstag für die Impfung von Kindern geworben. In einem Tweet der Figur „Elmo“, einer Puppe mit rotem Fell, hieß es: „Elmo hat heute seine Corona-Impfung bekommen, genau wie Elmos Mama und Papa. Elmos Papa hatte viele Fragen, aber Elmos Arzt hat gesagt, die Impfung helfe dabei, dass Elmo gesund bleibt - so wie alle Freunde von Elmo und seine Familie.“