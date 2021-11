Auto rast in Menschenmenge : Mehrere Kinder schwer verletzt bei Straßenparade in USA

Bei einer vorweihnachtlichen Straßenparade im US-Bundesstaat Wisconsin ist ein Autofahrer in eine Menschenmenge gefahren. Foto: dpa/Mike De Sisti

Waukesha/Milwaukee/Washington Manche erlitten Knochenbrüche, andere schwere Kopfverletzungen. Sechs der 18 jungen Patienten mussten operiert werden. Zuvor war ein Autofahrer in die Menschenmenge hineingefahren und hatte dabei mindestens fünf Menschen getötet.

Bei dem tödlichen Zwischenfall bei einer Straßenparade im US-Bundesstaat Wisconsin sind mehrere Kinder schwer verletzt worden. Ein Kinderkrankenhaus in Milwaukee teilte am Montag mit, insgesamt 18 Kinder im Alter von drei bis 16 Jahren seien dort eingeliefert worden, nachdem am Sonntag ein Auto bei der Parade in eine Menschenmenge gerast war. Die Verletzungen reichten von Abschürfungen über Knochenbrüche bis hin zu schweren Kopfverletzungen.

Sechs der jungen Patienten seien noch am Sonntagabend operiert worden. Zwei Kinder seien am Sonntagabend wieder entlassen worden, die restlichen 16 seien noch in Behandlung. US-Medien, darunter der regionale Ableger des Senders Fox News, meldeten unter Berufung auf Mediziner der Klinik, zehn Kinder seien auf der Intensivstation, sechs davon in kritischem Zustand.

In Waukesha, einem Vorort der Großstadt Milwaukee, war am Sonntag ein Auto in eine vorweihnachtliche Straßenparade gerast. Mehr als 40 Personen wurden nach Polizeiangaben verletzt, mindestens fünf Menschen kamen ums Leben. Angaben zum Alter der Toten machte die Polizei noch nicht. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

(jma/dpa)