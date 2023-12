Wasserrechnung über 15.000 Euro Italienische Rentnerin gestorben

Eine falsche Wasserrechnung über mehr als 15 000 Euro hat eine italienische Rentnerin nach Darstellung ihrer Familie möglicherweise das Leben gekostet. Die 88-Jährige starb nach mehr als einem Monat auf der Intensivstation an Heiligabend im Krankenhaus der norditalienischen Stadt Sanremo, wie ihre Familie am Mittwoch mitteilte. Die alte Dame habe in die Klinik gebracht werden müssen, nachdem ihr der Wasserversorger eine Rechnung über 15 339 Euro nach Hause geschickt habe. Nach Angaben der Familie erholte sie sich davon nicht wieder. Die Hinterbliebenen fordern jetzt eine Untersuchung.