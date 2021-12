Urteil in Washington : Fünf Jahre Haft für 54-jährigen Kapitolstürmer

Washington Fast ein Jahr nach dem Sturm auf das US-Kapitol hat ein Gericht die bislang härteste Strafe gegen einen Anhänger des damaligen Präsidenten Trump verhängt. Bundesrichterin Tanya Chutkan verurteilte den 54-jährigen Robert P. zu mehr als fünf Jahren Gefängnis.

Der Mann hatte unter anderem einen Feuerlöscher auf Polizisten geschleudert. Insgesamt sind in Zusammenhang mit dem Angriff auf das Parlament am 6. Januar mehr als 700 Menschen angeklagt.

Nach der Erstürmung musste er sich einem Amtsenthebungsverfahren stellen. Am Ende wurde der Republikaner freigesprochen. Mit der Niederlage gegen den Demokraten Joe Biden will er sich bis heute nicht abfinden.

Zuvor hatte P. in einem Brief an die Richterin geschrieben, er habe erkannt, dass Trump und dessen Verbündete ihre Anhänger belogen hätten, indem sie „die falsche Geschichte über eine gestohlene Wahl verbreiteten“ und gefordert hätten, „dass es unsere Pflicht sei, der Tyrannei die Stirn zu bieten“. (...) Weiter schrieb er: „Mir war nicht klar, dass sie die Tyrannen waren, die um jeden Preis an der Macht bleiben wollten.“