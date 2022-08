Am Donnerstagabend im Lafayette Park : Drei Tote nach Blitzeinschlag vor Weißem Haus

Am Donnerstagabend im Lafayette Park

Ein Blitzeinschlag vor dem Weißen Haus hat drei Menschen das Leben gekostet, eine Frau befand sich in kritischem Zustand in einem Krankenhaus. Bei den Todesopfern handelt es sich nach Polizeiangaben vom Freitag um ein Paar im Alter von 75 und 76 Jahren aus Wisconsin, das mit einer Reise nach Washington seinen 56. Hochzeitstag feierte, sowie einen 29-jährigen Mann. Der Blitzschlag ereignete sich am Donnerstagabend im Lafayette Park direkt vor dem Gebäudekomplex des Weißen Hauses.