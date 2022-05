Skurriler Anblick in Beverly Hills : Warum dieser Mann 28 Kilogramm Müll am Körper trägt

Beverly Hills Fast 30 Kilogramm Müll trägt der US-Umweltaktivist Rob Greenfield durch die Straßen von Beverly Hills. Um auf Verschwendung und Müllberge aufmerksam zu machen, sammelte der Konsumkritiker einen Monat lang allen Müll, den er selbst produziert.

Nun ist die Projektzeit fast abgelaufen. Greenfield hat bisher 28 Kilogramm Müll angesammelt, vor allem leere Verpackungen, die er in riesigen Säcken an seinem Körper und auf seinem Rücken verstaut hat. An den Beinen ist die Last so eng gepackt, dass Greenfield sich wie ein Roboter fortbewegt. Der Effekt wird noch durch den Klang von leeren Metalldosen verstärkt, als er vor der Niederlassung einer Luxus-Boutique entlanggeht.