Warnung der Weltgesundheitsorganisation Europäer konsumieren weltweit die größten Mengen an Alkohol

Laut dem Bericht, der sich auf Angaben aus dem Jahr 2019 stützt, trinken Männer in Europa mit durchschnittlich 14,9 Litern pro Jahr fast vier Mal so viel wie Frauen, die auf lediglich vier Liter kommen. Auch die Schäden durch den Konsum sind massiv: Einer von zehn Erwachsenen leidet demnach an alkoholbedingten Erkrankungen, wie Herz-Kreislauf-Schäden, Diabetes, chronischen Atemwegserkrankungen oder Krebs. Fast sechs Prozent der Erwachsenen gelten als alkoholabhängig. Außerdem zählt Alkohol mit rund 800.000 Todesfällen pro Jahr zu den Haupttodesursachen in Europa.