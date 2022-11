Bekannter US-Künstler : Warhol-Kunstwerk in New York für horrende Summe versteigert

Warhol-Kunstwerk in New York für horrende Summe versteigert

New York Ein Werk des US-Künstlers Andy Warhol ist für mehr als 85 Millionen Dollar versteigert worden. Das vier Meter hohe und zwei Meter breite Werk ist auch schon in Deutschland und der Schweiz ausgestellt worden.

Ein Werk des US-Künstlers Andy Warhol (1928-1987) ist in New York für 85,4 Millionen Dollar versteigert worden. Wer das 1963 angefertigte Werk „White Disaster (White Car Crash 19 Times)“ bekam, teilte das Auktionshaus Sotheby's am Donnerstag zunächst nicht mit. Das Werk ist fast vier Meter hoch und zwei Meter breit und zeigt eine vervielfachte Schwarz-Weiß-Aufnahme eines Autounfalls. Es war unter anderem schon im Besitz des deutschen Galeristen Heiner Friedrich und des Schweizer Galeristen Thomas Ammann.